Everdeep Aurora : Disponible depuis le 10 Juillet 2025

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

La curiosité est un péché

La population du monde entier s'est vue forcée à s'installer sous la surface à la suite d'une pluie continue de météores. Vous incarnez Shell, et vous forez toujours plus bas à travers les profondeurs faites de tuiles, afin d'explorer votre nouveau monde, l'Everdeep.est un jeu solo de plateforme, d'exploration et dénigmes. Explorez un riche univers aussi animé que dynamique, et peuplé de personnages hauts en couleur que vous rencontrerez au cours d'une aventure remplie de diverses énigmes à résoudre. Chacune de vos décisions aura un impact sur l'itinéraire qu'empruntera Shell, et ce au fur et à mesure que vous descendrez et parcourrez aussi bien de mystérieuses cavernes que des lieux tenus secrets et autres habitations aux vastes ramifications souterraines. Plongez au cœur d'un monde en pixel art à l'ambiance unique et baignant dans une bande-son évocatrice, dont la palette sonore et les divers thèmes musicaux changeront en fonction de l'endroit où vous vous trouverez.est un jeu développé par Nautilus Games et édité par Ysbryd Games. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam mais aussi sur Nintendo switch au prix de 17,99€.