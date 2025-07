Let’s Freeze Some Penguins : Bientôt sur nos écrans

Publié le Mercredi 16 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les pingouins, victime de la nature par défaut

Incarnez Walnut, un morse intrépide qui part sauver ses amis et toute l'Ourse du Nord du redoutable manchot empereur. Heureusement, son vent de morse est glacial et il peut congeler ses adversaires pour créer son chemin à travers ce monde hostile.est un jeu de puzzle solo. Vous devrez vous déplacer à travers différents niveaux en résolvant des casse-têtes plus compliqué les uns que les autres. Pour celà, vous pouvez utiliser le pouvoir de votre personnage qui vous permet de congeler les pingouins. Congelez les et poussez les pour vous frayer un chemin dans ce monde hostile et dilvrez vos amis. Le jeu se compose de plus de 50 niveaux répartis dans 3 mondes à explorer dont un bonus. Trouvez les 3 médaillons par niveau pour faire un 100% et stoppez l'invasion de l'empereur Pingouin.est un jeu développé par Neckbolt et édité par Burning Planet Digital. Le jeu paraîtra sur PC via Steam et Nintendo Switch vers fin 2025.