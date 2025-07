Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian se dévoile un peu plus

Publié le Mardi 15 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Pourquoi pas

Le jeu entraîne les joueurs dans une nouvelle aventure, avec de nouveaux héros. Vous allez faire la connaissance de Rias Eidreise, une aventurière possédant des dons d’alchimiste, et Slade Clauslyter, un jeune homme capable d'ouvrir des portes vers des dimensions parallèles.Tous deux vont voyager ensemble pour tenter de découvrir ce qui, jadis, causa la disparition de tous les habitants d'Halfein.C'est sur le continent de Lantarna que se déroule ce nouvel épisode, proposant des combats stratégiques au tour par tour, avec des équipes de 6 personnages : trois en ligne avant, trois en ligne arrière.A l'occasion du Bilibili World, KOEI TECMO et développeur GUST ont présenté du nouveau gameplay pour Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Ils ont aussi annoncé le développement d'Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, la version définitive des aventures estivales de Ryza, dont la sortie est prévue pour 2025 sur PS5, PS4, Switch2, Switch et PC via Steam. Ce Deluxe Pack proposera du contenu exclusif comme de nouveaux personnages jouables et de nouveaux éléments scénaristiques pour chacun des trois titres.Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian sortira le 26 septembre prochain sur PC, PS5 et Switch.