- Rocket League : 10 ans et nouvelle saison 19

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Vroum !

Les 10 ans de Rocket League sont là ! Pour l'occasion, plein de mode de jeu et de récompense seront disponibles. En commençant par la saison 19 qui sera en trois parties et ayant en vedette l'arène DFH Stadium (10e anniversaire) et le rocket pass avec de nouvelles voitures comme la Xentari (hitbox Octane) et la Breakout X (hitbox Breakout).



Pour les parties de la saison ça va se découper comme ceci :



Partie 1 – 18 juin : L’EDL adidas FC Clash démarre avec des défis à récompenses et deux nouveaux MTL : adidas Soccar Strike et Possession Rumble. De plus, les Clubs seront entièrement revus avec de nouvelles façons de jouer, de progresser et de jouer a plusieurs.

Partie 2 – 16 juillet : Plongez dans le MTL Duel de démolition de SunlessKhan, débloquez une nouvelle voiture dans Summer Road Trip et célébrez l’anniversaire de Rocket League avec l’EDL Rocket League Year 10 ft. deadmau5, à partir du 5 août. Et du 7 juillet (date officielle de l’anniversaire de Rocket League) au 17 septembre, récupérez la récompense de connexion : les roues Cristiano (or) !

Partie 3 – 21 août : Les joueurs pourront tester leur polyvalence dans les Pentathlon Tournaments qui incluent cinq modes différents. Un objet Écho sera aussi disponible : vous pourrez l’obtenir en entrant en contact avec des joueurs qui le possèdent déjà dans les modes de jeu Echo. Le 4 septembre, foncez sur la Voie des Champions avec le nouveau mode Danses et sauts, et le Championnat du Monde Rocket League à Lyon - Décines, en France, qui aura lieu du 9 au 14 septembre.

Des remix de musiques emblématiques de Rocket League, comme le thème de la Saison 19 : “Breathing Underwater (VIP)” par Hollywood Principle. De plus, les hymnes de joueurs classiques de Monstercat comme “LUV U NEED U” de Slushii, “Therapy” de Conro et bien d'autres encore seront disponibles dans la boutique du 7 au 20 juillet !

Rocket League est disponible gratuitement sur Epic Games Store, PS5, PS4, XBOX Series et Switch.