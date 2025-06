- SCUM est sorti en version finale

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 09:45:00 par Vincent Cordovado

Enfin !

7 ans qu'on l'attendait ! Sorti en 2018, Scum était depuis disponible en accès anticipé. Mais ça y est ! Enfin ! La version finale est là !Et pour fêter cette sortie, les développeurs ont décidé de publier une vidéo avec quelques morceaux choisis des commentaires négatifs de joueurs. Avec cette petite indication : "Ils n'étaient pas prêts pour Scum".Scum vous met dans la peau d'un détenu envoyé sur une île contrôlée par une multinationale qui diffuse à la télé vos aventures. Vous devez survivre face à la nature, face aux autres détenus, face aux méchas tueurs, face à la faune....Vous devrez glaner des ressources, construire une base et l'améliorer... et tuer vos ennemis.A découvrir sur Steam