Inferius : Un teaser qui donne des sueurs froides

Publié le Lundi 4 août 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça donne froid dans le dos

Limbes, Luxure, Gourmandise, Avarice, Colère, Hérésie, Violence, Fraude et Trahison. Chaque royaume est dirigé par un souverain incarnant le péché qui y règne.est un deckbuilder roguelike solo en vue subjective d'horreur. L'ambiance et la direction artistique se traduit par un mélange entre l'Enfer de Dante et de l’horreur lovecraftienne. Utilisez les cartes du Tarot des Arcanes Majeurs pour affronter les horreurs tapies dans l'obscurité. Construisez le deck parfait, affrontez chaque souverain des 9 cercles de l’enfer, mourez souvent et recommencez. Anticipez et améliorez vos cartes avant les combats. Appliquez des sceaux et des marques pour multiplier les effets et faire pencher les probabilités en votre faveur. Les créatures cauchemardesques vous attraperont dans l’obscurité. Utilisez la lanterne pour plier et manipuler l’environnement autour de vous alors que vous traversez l’Inferno. Votre santé mentale sera mise à l’épreuve. Pariez votre santé mentale sur le marché noir des enfers pour obtenir de nouvelles forces.est un jeu développé et édité par Lucid Rain Studios. Le jeu n'est pas encore disponible mais il dispose déjà d'une page Steam pour les plus curieux.