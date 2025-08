Once Upon A KATAMARI arrive cet Automne

Publié le Lundi 4 août 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Après 14 ans d'absence, KATAMARI est de retour !

est un jeu d'aventuredéveloppé RENGAME et édité Bandai Namco Entertainment Inc Une fois de plus, le Roi du cosmos a détruit la Terre par accident. Vous incarner le petit Prince qui va devoir faire rouler son katamari pour récupérer tout sur son passage et recréer la voûte celeste, le tout en voyageant à travers les âges ! Vous pourrez explorer le Far West, l'Égypte ancienne, le Jurassique et bien d'autres lieux et époques dans une aventure placée sous le signe de la bonne humeur.Les joueurs retrouverons la direction artistique typique de la franchise, ainsi que sa narration pleine d'humour et sa prise en main à la simplicité enfantine.Le petit Prince pourra être personnalisé ainsi que ses 68 cousins pour rouler avec style dans un monde coloré ! Les joueurs pour s'affronter jusqu'à 4 dans le mode KatamariBall dans lequel ils devront créer le plus gros katamari possible et l'échanger contre points dans un temps limité. Le joueur avec le plus de points est déclaré grand vainqueur !le titre propose également un tout nouvel univers de chansons pour rouler au rythme de la musique !sortira le 24 Octobre 2025 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series XIS et Steam