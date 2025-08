Battlefield 6 arrive en Octobre

Publié le Lundi 4 août 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Retournez sur le champ de bataille, soldat !

est un FPS développé par Battlefield Studios et édité par Electronic Arts Le jeu se déroule en 2027, dans un monde au bord du chaos. Suite à un assassinat politique majeur, plusieurs pays européens ont quitté l'OTAN. L'organisation, affaiblie, et les États-Unis sont confrontés à une puissante société militaire privée nommée Pax Armata, qui profite de la situation pour étendre son influence.Le jeu introduit plusieurs nouveautés pour améliorer l'expérience de jeu. Un système de combat kinesthésique qui enrichit les mouvements et le combat armé, de nouvelles options tactiques comme de déplacer les équipiers blessés pour le soigner à l'abri ou encore stabiliser la visé et réduire le recul en fixant les armes sur différentes surfaces.Les décors est également très modifiables, permettant de créer de nouveaux passages et contourner les ennemis.Jusqu'à 4 classes sont disponibles, Assaut, Éclaireur, Soutien et Ingénieur. Chacune possède des armes, des gadgets et un entrainement spécifiques. Vous pourrez jouer ces classes sur différentes certes du monde, que ce soit l'Égypte, Gibraltar ou encore New York. Vous pourrez également jouer aux modes emblématiques de la franchise tel que Conquête, Ruée et Percée, ainsi que des modes populaires comme le Match à mort par équipe ou Domination. Un mode inédit sera aussi disponible, Crescendo, opposant deux équipes pour la capture de points de contrôles stratégiques.sortira le 10 Octobre 2025 sur PS5, Xbox Series XIS, Steam , Epic Games Store, EA app.