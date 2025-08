- ArcheAge Chronicles : des infos

Publié le Lundi 4 août 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo

Devenez le meilleurs des pionniers !

est un RPG en monde ouvert développé par XL GAMES et édité par Kakao Games Auroria, une terre lointaine légendaire, a été redécouverte et de nombreux pionniers y mettent le cap dans l'espoir de se faire un nomm. Vous incarnez un pionnier, au service d'une société commerciale de renom, qui part à la découverte de ces terres légendaires et ses ruines anciennes et vous enquêterez sur le crash desastreux d'un dirigeable. Vous rencontrerez de nombreux personnages mystérieux ayant leurs propres secrets et objectifs. Restez sur vos gardes et dicernez vos alliés de vos ennemis !Vous pourrez choisir parmi une large gamme d'armes et de compétences pour créer vos spécialisations uniques et affronter des ennemis et des créatures dans des combats riches en action et fluides qui transcendent les mécaniques traditionnelles du MMORPG ! Vous pourrez choisir votre style de combat, rapproché, à distance ou encore la magie. Les combats sont très dynamiques, vous devrez sauter, courir, rouler, bloquer et parer vos ennemis pour survivre !Vous pourrez également faire de la chasse, de la cueuillette, de l'agriculutre, de la décoration ou encore de l'artisanat. Apprenez de nouvelles recettes et troquez avec d'autres joueurs pour créer une véritable société de pionniers. Explorez le monde ouvert et défendez vos routes commerciales avec vos amis. Rassemblez vos alliés, éguisez vos lames et devenez des pionniers légendaires !sera disponible sur PS5, Xbox Series XIS et sur Steam . Aucune date de sortie prévu pour l'instant.