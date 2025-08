Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 4 août 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Toujours sympa

Counter-Strike 2 Steam Deck Battlefield™ 6 Grounded 2 PEAK Clair Obscur: Expedition 33 Dead by Daylight Warframe Keep on Mining! Diablo® IV Baldur's Gate 3 Apex Legends™ RimWorld THRONE AND LIBERTY Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ Mafia: The Old Country War Thunder The Sims™ 4 Destiny 2 Tom Clancy's Rainbow Six® Siege X

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.