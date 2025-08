Starfinder : Afterlight, un RPG de sci-fantasy qui arrivera sur PC en Early Access en 2026

Publié le Lundi 4 août 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Toujours plus de batailles dans l'espace

La galaxie est menacée d'annihilation, votre capitaine a disparu et l'apocalypse approche. Rassemblez un équipage de parias venus des quatre coins des étoiles et devenez des légendes.est un RPG solo. Combattez à travers les Mondes du Pacte, dirigez un équipage dont le destin dépend de vos choix et, tant que vous y êtes, sauvez la galaxie. Trouvez 6 compagnons disséminés à travers les étoiles, des assassins androïdes aux prophètes mystiques. Chacun apporte son lot d'histoires personnelles et de dilemmes moraux. Les liens que vous tisserez au fil des victoires et des défaites détermineront leur destin. Vivez des combats tactiques au tour par tour avec les classes de Starfinder : Soldat, Émissaire, Agent, Mystique, Solarien et Sorcier. Gagnez des niveaux et récupérez de l'équipement extraterrestre tout en affrontant des ennemis aussi divers que des Chevaliers de l'Enfer ou des fantômes numériques. Découvrez un récit à embranchements où les choix comptent. Rien n'est interdit, tout a des conséquences. Choisissez le salut ou le profit, la miséricorde ou la vengeance. Les factions se souviennent de vos actes, les compagnons jugent votre cœur, créant des centaines de chemins uniques.est un jeu développé et édité par Epictellers Entertainment. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais il dispose déjà d'une page Steam et sortira en Accès Anticipé en 2026.