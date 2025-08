Bob l'éponge : les Titans des marées en précommande

Publié le Lundi 4 août 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

Prêt à vivire une aventure fantomatique ?

est le nouveau jeu de plateforme de la franchise, développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordic Vous incarnez Bob l'éponge et son fidèle ami Patrick au milieu d'un chaos spectral causé par un affrontement d'égo en le Hollandais volant et le Roi Neptune. Allant du Palais de Neptune jusqu'au Mont Bikini, nos deux amis devrons compter sur leur bravoure et combiner leurs compétences uniques pour ramener la paix et sauver Bikini Bottom de la fantomisation total !Combinez les nouveaux talents de Patrick pour creuser et vous agripper, affrintez des boss épiques comme le Hollandais volant, le Roi Neptune ou encore Sandy en hibernation ! Explorez les lieux emblématiques de Bikini Bottom dans une aventure qui vous fera frissonner, le tout doublé par les voix originales de la série.Les éditionsetsont disponible en précommande et proposent le Natural Costume Pack en bonus ! L'est également disponible en précommande pour les fans et les collectionneurs et propose un livre en acier exclusif, des patch à collectionner ou encore un porte-clés !Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series XIS et sur Steam