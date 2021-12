- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

Gagnez un exemplaire numérique de

Sortie: 05/11/2021

Éditeur: Activision

Genre: FPS

Prix : 79,99 €

Gagnez un exemplaire du jeu

Funforge Viceroy





Éditeur: Funforge

1 à 4 joueurs, 45-60 minutes, 12+

Prix : 23,99 €

Aujourd'hui le monde n'est plus dirigé par la force brute mais par des politiciens qui en tirent les ficelles Ces habiles manipulateurs tiennent sous leur contrôle mages guerriers érudits nobles et sont les personnalités les plus puissantes du magnifique et lointain monde de Laar Utilisez votre influence pour gagner le soutien des différentes strates de la société et adoptez des lois pour fortifier votre position Prouvez au monde entier que vous êtes honnête droit et respectueux des règles tout en ayant toujours un atout précieux dans votre manche Montrez au peuple de Laar que vous croyez au pouvoir de la magie et que vous êtes également prêt à soutenir le développement de la science Présentez aux yeux de tous vos compétences diplomatiques et votre détermination à mener vos fidèles en guerre si cela s'avère nécessaire Gravissez les marches une à une jusqu'à atteindre le somment du Pouvoir !