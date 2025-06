- Star Ores Inc : nouveau simulateur pour fin 2025

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Minage Spatiale.

Le joueur prend le contrôle d'une station spatiale abandonner au milieu d'un champ d'astéroïdes, transformer en un centre minier. Équiper avec une foreuse laser, le joueur va devoir miner et collecter des minerais cher et des ressources pour petit à petit construire une automomatisation avec des robots qui vont miner, transporter et vendre a votre place. Au fur et a mesure du minages de la station, il sera possible de découvrir de nouveaux espaces, activer de vieux terminales et de faire évoluer votre laser.Star Ores Inc, développé par BlackBeak Games, est annoncer pour PC en fin 2025.