- DC Worlds Collide : un nouveau RPG mobile

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

DC reviens sur mobile

Warner Bros a dévoilé les 12 modes de combat du prochain rpg gratuit nommé DC Worlds Collide. Entre combat de boss et JcJ avec des équipes de 5. Dans chacun des modes, il faudra formé une equipe composé des nombreux personnages de DC pour combattre Le Syndicat du Crime, une Justice League corrompue venant d'un autre univers.Dans les niveaux principaux, il n'y aura que l'histoire reprenant des grands arcs des comics. Les joueurs pourront recruter plus de 70 personnages incluant Super-Héro et Super-Villain.Dans La Chute du Mal il faudra affronter individuellement les membre du Syndicat du Crime dans des combats de boss.Crise de la Convergence, plein de vile de plein de temporalité et univers différent se sont regrouper sur la planète Talos, et elle n'accepte en son atmoshpère que certains type de personnages.Warworld sera le mode de JcJDéfi de Ligue sera un mode d'affrontement en équipeSalon de Personnage verra un gameplay différent vu qu'il faudra décorer et faire des activités avec ses personnages pour débloquer des récompenses.Et bien plus encore...