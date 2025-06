Street Fighter 6 : une démo inédite est disponible sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La même mandale

Street Figther 6 est sorti sur NIntendo Switch 2. Pas de test, parce qu'on l'a déjà testé lors de sa sortie il y a deux ans et parce que notre test est toujours valable et vous pouvez le retrouver ici Pas de révolution. Le jeu peut être acheté en version de base avec 18 combattants de base et en version Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition comprenant les personnages et les stages sortis au cours des années 1 et 2, soit un total de 26 personnages incluant leur Costume 1 avec leurs couleurs 3 à 10, et 20 stages.Pour info, une nouvelle démo, inédite, est disponible sur Nintendo Switch 2, dans le Nintendo Store.