Ertugrul of Ulukayin est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 13 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Turquie, hâvre de paix...

Ertugrul of Ulukayin vient de sortir en accès anticipé, sur PC, via Steam . Le jeu est développé par Tekden Studio. Il s'agit d'une adaptation en jeu vidéo la série TV à succès Diriliş Ertuğrul. Cette série raconte l'histoire médiévale de la Turquie, au fil des siècles. Elle a connu un immense succès là-bas, entre 2014 et 2019.Le jeu est un jeu d'action inspiré par les ténors du genre, à savoir The Witcher et Assassin's Creed.On va suivre la tribu des Kayi, qui séjourne près de la ville d'Ahlat. Elle prospère jusqu'à ce qu'un jour, les troupes mongoles de Genghis Khan déferlent sur eux.On y jouera Ertugrul, le leader des Kayi, dans sa quête pour sauver les siens. Le jeu sera semi-ouvert. Vous pourrez aussi rencontrer d'autres tribus, chasser, pêcher, créer des objets... Les rêves des héros vous permettront aussi de découvrir la mythologie turque.Le jeu est proposé à moins de 20 €.