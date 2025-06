- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship : un nouveau jeu de course

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, développé par Outright Games, sera un jeu de course utilisant des Monster Trucks comme véhicule. Les joueurs pourront choisir entre plusieurs personnages tous à tirer de la licence Pat' Patrouille, pour déraper, sauter et réaliser des cascades dans les airs. Il y aura 12 circuits et 3 arènes elles aussi tirer de la série animée, comme Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom. Grâce à la fonction de transformation les joueurs pourront changer leur véhicule standard en Monster Trucks pour débloquer des capacités spéciales.Il sera possible de jouer seul ou défier ses proches en mode coopératif local. Le jeu sera accessible à des enfants de 3 ans, mais saura aussi être assez profond pour passionner les adultes. Il sera aussi possible de récupérer des objets spéciaux pour prendre l'avantage pendant la course.Le jeu sera disponible le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.