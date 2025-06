- Crown Gambit s'offre une nouvelle démo juste avant sa sortie

Publié le Jeudi 12 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A tester !

Crown Gambit est un jeu narratif tactique en solo qui sortira sur PC, sur Steam . Il est signé Wild Wits, un studio français, et édité par Playdigious Originals. Il est attendu pour le 18 juin.Une toute nouvelle démo gratuite est désormais disponible. Elle propose de nouvelles récompenses en fin de combat, un nouveau tutoriel de débt de jeu et un nouveau chapitre, avec différents embranchements et un combat de boss.Dans le jeu, vous allez incarner de jeunes paladins du royaume de Meodred. Comme rien ne va jamais dans le monde, une terrible crise politique met à mal l’équilibre du royaume et un mal inconnu semble tirer les ficelles dans l’ombre.Chaque prétendant rassemble ses troupes pour s’emparer du trône tandis que les roturiers sont à deux doigts de la révolte.A vous de tenter de tirer votre épingle du jeu...Rendez-vous sur le beau dossier réalisé par Julia sur le jeu, dossier que vous pouvez retrouver ici , pour en savoir plus sur le jeu.