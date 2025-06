Origament : Participer au Playtest

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 12:15:00 par Timothée Chagot

Un petit chat en papier

Dans Origament, développé par Space Sauce Studio, le joueur incarne une lettre qui a pris vie, il faudra changer de forme au bon moment pour devenir un bateau ou un avion. Adaptabilité sera de mise pour partir à l'aventure et parcourir des mondes inconnus et mystérieux.Il faut aussi résoudre des énigmes et rencontrer des créatures magiques pour récupérer des lettres qui n’ont pas atteint leur destination. Dans une ambiance relaxante, les immensités des décors vus par une lettre de papier, le jeu propose une expérience inédite.Le jeu sortira prochainement sur Steam, PS5, Switch 2 et XBOX Series. Il est possible d'accéder au playtest sur Steam