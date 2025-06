Mafia: The Old Country dévoile un nouveau carnet de développeurs

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est beau

C'est la frénésie chez Hangar 13, développeur du jeu, et 2K Games, éditeur du jeu. Troisième vidéo en une semaine pour leur jeu Mafia: The Old Country...Cette fois-ci, c'est un deuxième carnet de développeurs qui est mis en ligne. Il présente le travail graphique du studio, les outils utilisés et le respect de l'identité visuelle historique...Pour rappel, le jeu va vous faire découvrir la Sicile des années 1900. C'est finalement le début de la mafia américaine, ses racines, ses origines, qui vous seront racontées, via l'affrontement entre deux familles, les Torrisi et les Spadaro.Il sortira le 8 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.