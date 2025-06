Dune: Awakening est sorti

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le ver est dans la paume

Dune Awakening est, on vous le rappelle, un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune. Dans cet univers, les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage.Le jeu vient de sortir sur Steam . Il est proposé en version classique à 49,99 €. Il est aussi proposé en version Deluxe à 69,99 €, comprenant un pack d'armure et un Season Pass pour 4 DLC. Enfin, une version Ultimate, à 89,99 €, comprend la version Deluxe plus différents bonus cosmétiques, un artbook digital de 50 pages et la bande-son de 90 minutes tirée du jeu.Vous allez incarner un personnage envoyé sur Arrakis afin de percer le mystère de la disparition des Fremens. Votre quête vous entraînera jusque dans le désert, où des secrets sont à découvrir...Vous pourez, enfin, prêter allégeance aux Harkonnens ou aux Atréides. Faudra juste faire gaffe aux vers...Le jeu sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, mais pas avant... 2026.