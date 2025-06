Dustwind: Resistance sort le 18 juin

Publié le Mercredi 11 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a un chien, alors ça change tout

Jeu tactique en solo, avec des affrontements en temps réel mais avec la possibilité de faire des pauses pour étudier la situation, Dustwind: Resistance est développé par Dustwind Studios et édité par Z-Software. Il sort le 18 juin, dans une semaine pile-poil, sur PC, PS5 et Xbox Series.Une démo est d'ailleurs disponible jusqu'à la fin de la semaine, sur PC, via Steam , si vous voulez jeter un oeil au jeu.Le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique. Vous êtes Jake, un simple fermier. Lorsque les pillards débarquent, vous décidez de vous lancer dans une quête de vengeance et de justice. Accompagné de votre chien Diesel, vous allez tenter de libérer la région de cette nouvelle menace.Le jeu proposera un éditeur de niveau et de campagne.