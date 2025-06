- Blind Descent : nouveau jeu de survie extra-planétaire

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 11:20:00 par Timothée Chagot

Symbiose

L’éditeur META Publishing, a annoncé officiellement leur jeu de survie de science-fiction développé par Owlcat Games et Pokuch, Blind Descent , dont la sortie est prévue en accès anticipé sur Steam en 2026. Dans Blind Descent, le joueur incarne un survivant qui se réveille dans un nouvel écosystème extra-terrestre. Vous commencerez à chercher votre équipage et vous finirez par lutter contre un monde vivant qui résiste, s’adapte à vous et se souvient. Ce nouvel écosystème est localisé sous la croûte martienne.Il faudra étudier l'écosystème, observer le comportement de la flore, et s’adapter. Construire bûche par bûche sa base qui pourra être envahie, dévorée, corrompue par la végétation. Muter avec des spores, fruits et infections pour gagner des capacités. Grimper des falaises vertigineuses grâce à votre super-équipement. Il sera aussi possible de jouer à 4 en multijoueur pour parcourir ce nouveau décor.