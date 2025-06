- Dispatch : un jeu-comédie sur le quotidien des super-héros

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:55:00 par Cedric Gasperini

Une belle surprise ?

AdHoc Studio, basé à Los Angeles, une ville où il fait bon vivre en ce moment, composé d'anciens développeurs de chez TellTale Games, sortira cette année Dispatch. Il sera disponible sur PC, via Steam Dispatch est un mélange de jeu vidéo et de comédie sous forme de film d'animation, dans lequel vous allez gérer le quotidien et plus particulièrement, le boulot des super-héros.Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha-Man. Votre armure de super-héros a été détruite lors de votre dernier combat contre votre ennemi juré super-vilain. Résultat, vous êtes derrière un bureau à gérer le boulot de vos coéquipiers, dans un centre de répartition des missions.Vous devrez gérer cette répartition, envoyer les super-héros adéquats selon les missions, mais aussi reconstruire votre armure. Et puis, il y a la vie au bureau, ses relations, ses amitiés...Une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement. Et on vous laisse découvrir le trailer.