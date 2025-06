SpaceCraft présente son gameplay

Publié le Mardi 10 juin 2025 à 10:40:00 par Timothée Chagot

Polluons l’espace

SpaceCraft sera un jeu multijoueur de simulation et d’automatisation stellaire. Développé par Shiro Games, un studio français, propose de naviguer dans l’espace pour découvrir des planètes comprenant de nouveaux minerais et flore, avec ces matériaux il faudra les utiliser à des fins personnelles ou de les vendre sur le marché. Il faudra aussi automatiser et construire des routes de livraisons pour développer des entreprises industrielles interplanétaires en multijoueur.Le vaisseau sera complètement personnalisable. Transformez l'en fonction de la mission, avec des armes, outil de minages, chacun ayant son propre design. Attention cependant, chaque changement aura un impact sur la manoeuvrabilité et la vitesse du vaisseau.Après des années de guerre, l’humanité est dévastée et affaiblie. Ce qui a eu pour conséquence de réveiller un alien dormant au fond de la Terre, les Tripods. Les créatures ont mené ce qui restait de la planète à l'extinction. Le reste des humains encore vivants après toutes les catastrophes est parti dans l’espace à travers un mystérieux portail, ne connaissant pas la destination. Maintenant ils doivent reconstruire la civilisation.Le jeu sera disponible sur Steam fin 2025.