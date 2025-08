Daemon X Machina: Titanic Scion annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Des machines et des hommes

Daemon X Machina: Titanic Scion, développé par Marvelous Inc, est un jeu de tir et de mécha dans lequel vous incarnez le techno-guerrier ultime dans ce nouveau volet de la série Daemon X Machina. Envolez-vous vers le champ de bataille dans votre Arsenal personnalisé et enchaînez des attaques adaptées à votre style de jeu. Plongez dans le combat et explorez librement un monde ouvert, sur terre et dans les airs.Une fois vos ennemis éliminés, récupérez leurs armes et équipements pour améliorer vos compétences et vos options sur le champ de bataille. Un scénario de science-fiction sombre, dans lequel vous affronterez des boss titanesques, en solo ou avec deux amis en coopération en ligne.Dans ce nouveau trailer, le jeu en montre plus sur le système de Fusion qui permet au joueur de fusionner des facteurs immortels, obtenus sur des ennemis vaincus, dans son corps pour acquérir de puissantes capacités utiles au combat.Les facteurs sont classés en trois catégories : Puissance, Carapace et Squelette, qui déterminent les types de compétences disponibles. Plus un joueur fusionne de facteurs immortels dans son corps, plus il accède à de compétences, tout en transformant son corps en un être inhumain. Les joueurs peuvent retrouver leur apparence humaine moyennant un prix, mais la perte de toutes leurs nouvelles compétences est plus coûteuse. C'est à vous seul de décider si ce pouvoir vaut la peine de vous perdre en chemin.Daemon X Machina: Titanic Scion sera disponible le 5 septembre 2025 sur Switch 2, PS5, XBOX Series, et PC.