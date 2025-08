The RPG : nouvelles infos

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Un jeu qui porte bien son nom !

est prévue pour le 7 Août 2025 sur Steam et il est développé par Dionysus Acroreites et édité par Catoptric Games est un jeu d'aventure possédant des aspects et des mécaniques volontairement simplifiés détournés des jeux de rôle traditionnels. On peut le voir comme une satyre du genre RPG. Vous êtes blessé ? Enfoncez simplement du pain dans votre plaie et vous serezcomme neuf ! Besoin d'argent ? ramassez tout ce que vous trouverez durant vos aventures et vendez au poids, le tout sans àavoir besoin de trier ! Il y a un inventaire et un système de montée de niveau, mais sans arbre de compétences ni gestion complexe. L'antagoniste principal est un dragon qui defi les lois du jeu et provoque des bugs. Vous devrez découvrir pourquoi il provoque ces bugs... ou pas. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, comme dans tout bon RPG.Les donjons sont gérés par l'adminitration de la villes et chacun d'entre eux possèdent un étage technique. Ce dernier veille à ce que les monstres soient soigné après un raid et que les pièges soient fonctionnels. Et d'obscurs secrets vous attendent aux étages inférieures, pouvant boulverser l'histoire.Les combats restent classique, donc veillez à planifier vos cibles, vos déplacement et vos munitions avec soin. Faites également le plein de torches, de nombreux endroits à explorer vous attendent !Il existe une île appelée l'île de l'Aventure avec une attraction locale : le Donjon. Vous pouvez l'explorer, le piller, y gagner de l'expérience et monter en niveau. Alors venez acheter votre ticket, passez le tourniquet, prenez l'ascenseur et choisissez un étage. Oui, il faut acheter un ticket ! Il s'agit bien d'une attraction, non ?