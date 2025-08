Magic: The Gathering - Marvel's Spider-Man se dévoile !

Publié le Jeudi 31 juillet 2025 à 10:00:00 par Théo Valet

Mon PEL va y passer

L’extension Magic: The Gathering que j’attends le plus arrive le 26 septembre, soit dans un peu moins de deux mois. Et je vous le dis : je suis comme un fou ! À l’occasion du mythique Comic-Con de San Diego, on a pu découvrir un aperçu des premières cartes , et évidemment… je suis hypé comme jamais !Ces premières cartes nous permettent déjà d’entrevoir les mécaniques au cœur de l’extension. Et qui dit super-héros dit forcément identité secrète : ici, elle se traduit par l'utilisation de la mécanique de transformation de cartes recto-verso. J’adore ce principe, notamment pour la sensation de montée en puissance qu’il procure, un peu comme une évolution dans Pokémon.La petite nouvelle dans cette extension semble être « Lanceur de toile », qui permet de renvoyer une créature engagée que vous contrôlez dans votre main. Je vois déjà de belles synergies à créer avec cette capacité, surtout dans un deck qui joue sur les allers-retours entre le champ de bataille et la main. On retrouve également plusieurs nouveaux sous-types, comme « Méchant », qui semblent ouvrir la voie à de nouvelles synergies. Par exemple, Octopus (qu’on peut voir ci-dessous) renforce les autres créatures ayant ce sous-type, ce qui laisse entrevoir des archétypes de decks centrés sur une "team de vilains". Et puisqu’on parle de Spider-Man, il fallait s’y attendre : les méchants sont nombreux… et bien décidés à s’unir pour lui compliquer la vie.D’autres mécaniques classiques de Magic: The Gathering seront également de la partie : des marqueurs +1/+1, la création de jetons… Bref, un bon mélange entre innovations et fondamentaux.Et bien sûr, ces mécaniques seront portées par des personnages emblématiques de l’univers de Spider-Man, qu’il s’agisse des héros, des vilains ou même de figures plus secondaires. Les équipes de Magic: The Gathering semblent avoir puisé en profondeur dans le lore du Tisseur, en mêlant grandes icônes et personnages plus originaux.Côté direction artistique, l’extension puise naturellement son inspiration dans les comics. Les cartes sans bordures sont sublimes et mettent parfaitement en valeur les personnages. Mention spéciale aux terrains en pleine illustration, avec ce petit détail génial : le symbole en toile d’araignée. J'aime beaucoup !J’ai VRAIMENT hâte d’avoir l’extension entre les mains ! En attendant, j’ai reçu Aux Portes des Éternités, la dernière extension en date. Le test est en cours et arrive bientôt… De quoi patienter encore un peu