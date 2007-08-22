- Dragon Quest VII Reimagined est sorti

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Retour en 2000

Dragon Quest VII Reimagined, le remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past sorti en 2000. Ce remake étoffe le jeu de base en rajoutant de nombreuses quêtes secondaires. Les personnages, initialement conçus par Akira Toriyama (Dragon Ball), ont bénéficié d'un lifting en 3D. Le système de combat a été repensé.Pour rappel, il s'agit d'un JRPG solo qui va entraîner un groupe de héros à travers plusieurs îles, de rencontres amicales en rencontres hostiles, dans un univers Fantasy, et dans le but de sauver le monde, bien entendu.Il vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1&2.