Dernières actus
The Run : le jeu en Full Motion ...
The Eternal Life of Goldman, un ...
The Legend of Khiimori, un jeu s...
Crimson Desert, une deuxième vi...
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle ancien et Oblivion arrivent sur Nintendo Switch 2
3 bonnes nouvellesBethesda a annoncé la sortie de Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle ancien et The Elder Scrolls IV Oblivion sur Nintendo Switch 2.
Il s'agira de Fallout 4 Anniversary Edition, comportant le jeu de base et 6 extensions et de The Elder Scrolls IV Oblivion remastered, comprenant également plusieurs extensions.
Fallout 4 débarque le 24 février. Indiana Jones et le Cercle ancien suivra plus tard et est déjà en précommande. Quant à TES IV Oblivion, il sortira dans le courant de l'année.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2
- Dragon Quest VII Reimagined est sorti
- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD