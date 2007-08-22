Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle ancien et Oblivion arrivent sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

3 bonnes nouvelles

Bethesda a annoncé la sortie de Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle ancien et The Elder Scrolls IV Oblivion sur Nintendo Switch 2.Il s'agira de Fallout 4 Anniversary Edition, comportant le jeu de base et 6 extensions et de The Elder Scrolls IV Oblivion remastered, comprenant également plusieurs extensions.Fallout 4 débarque le 24 février. Indiana Jones et le Cercle ancien suivra plus tard et est déjà en précommande. Quant à TES IV Oblivion, il sortira dans le courant de l'année.