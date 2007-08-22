Greenland Migration sort mercredi au cinéma

Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Greenland Migration sort mercredi au cinéma

Cours, Gérard, cours...

Greenland Migration est la suite de Greenland, sorti en 2020. Dans ce film, la Terre était ravagée par une catastrophe naturelle. Gerard Butler, le héros, sauvait toute sa petite famille (femme et fils) et atteignait le Groenland où la population a pu survivre.

C'est d'ailleurs pour ça que Donal Trump veut annexer le Groenland : il a cru que c'était un reportage.

Cette suite sortira le 14 janvier 2026. 

Le bunker dans lequel la petite famille s'est réconciliée et a vécu depuis la catastrophe, n'est plus viable. Ils doivent donc fuir et s'en aller vers une nouvelle destination. Il va falloir traverser une Terre ravagée. Et dangereuse.

Un nouvel extrait a été diffusé. On va encore serrer les fesses pendant tout le film.

 

 
image

 

 

 

 

Commentaires

