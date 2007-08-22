- Citadelum débarque sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Alea Jacta est

Sorti fin 2024 sur PC, Citadelum est un jeu de construction qui se déroule à l'époque de la Rome Antique. Outre la construction de la ville, vous devrez également exploiter les ressources, explorer le monde, commercer mais aussi combattre vos ennemis grâce à vos légions.Les Dieux s'en mêleront puisqu'il faudra rechercher leurs faveurs...Vous devrez gérer les besoins de vos citoyens : eau, nourriture, loisirs, hygiène...Citadelum sort le 22 janvier sur Nintendo Switch 2. Reste à savoir si le genre, peu adapté à la console de salon, saura convaincre sur Nintendo Switch 2.