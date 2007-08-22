- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie

Publié le Mardi 23 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La vie, l'amour, les vaches

C'est le 7 janvier que sortira Heartopia sur PC, iOS et Android. Il sera accessible via Steam à une date ultérieure. Le jeu est développé et édité par XD Games.Il s'agit d'un simulateur de vie dans lequel les joueurs rencontrent des personnages, discutent, prennent un café ensemble, vont à la pêche, bref, font leur petite vie.Un jeu cosy, tranquille, mignon, dans lequel il est possible d'ajouter sa touche de style, d'influencer les tendances et... même rencontrer l'âme soeur.Le tout dans une ambiance kawaï.