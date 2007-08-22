- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce

Publié le Mardi 3 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Les dérives abjectes de la mode

L'une des sorties phares de ce printemps au cinéma est incontestablement Le Diable s'habille en Prada 2. Après le gros succès du premier opus, sorti il y a près de 20 ans, la suite débarque avec les mêmes personnages... et les mêmes acteurs. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reprennent leurs rôles de Miranda, Andy, Emily et Nigel.Vous allez à nouveau plonger dans le monde dégueulasse et abject de la mode, avec ses personnages tentaculaires et totalitaires, et ses dérives immondes, immorales et souvent illégales.Un univers qui fascine les petites pétasses en mal de reconnaissance et qui va, encore ici, dévoiler son côté le plus sombre, sous couvert de comédie.Le film, signé du réalisateur du premier opus, David Frankel, sortira le 29 avril. La première bande-annonce est sortie. La voici.