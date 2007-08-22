Vampires: Bloodlord Rising est sorti

Publié le Lundi 2 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous avez les crocs ?

Après avoir subi un petit retard de 4 mois, Vampires: Bloodlord Rising est finalement sorti en accès anticipé sur PC, sur Steam, Epic Games Store et Gog.com.Vous y incarnez Dragos, un humain nouvellement transformé en vampire. A vous de faire carrière dans les crocs. Il va falloir gravir les échelons du pouvoir vampirique et tenter de vous imposer en prenant le contrôle du pays. Vous devrez construire votre château, le meubler, l'agrandir au fil du temps, récolter des ressources, protéger vos descendants, vous nourrir et surtout, éviter les chasseurs de vampires ou les combattre.Le jeu, édité par Toplitz Production et développé par Mehuman Games, vous propose de lancer votre propre dynastie de Vampires dans la région fictive de Sangavia, située dans les Balkans.Notez que le jeu est jouable en solo ou en coop.