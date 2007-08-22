PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

PubliÃ© le Jeudi 15 janvier 2026 Ã  10:30:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

Quelques bons petits trucs

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 20 janvier.

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Resident Evil Village | PS5, PS4
  • Like A Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
  • Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
  • A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
  • Darkest Dungeon II | PS5, PS4
  • The Exit 8 | PS5, PS4
  • Art of Rally | PS5, PS4
  • A Little to the Left | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium :
  • Ridge Racer | PS5, PS4

 

Commentaires

