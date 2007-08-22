PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

PubliÃ© le Jeudi 15 janvier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques bons petits trucs

Resident Evil Village | PS5, PS4

Like A Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5

Darkest Dungeon II | PS5, PS4

The Exit 8 | PS5, PS4

Art of Rally | PS5, PS4

A Little to the Left | PS5, PS4

Ridge Racer | PS5, PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 20 janvier.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium :