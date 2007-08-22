DerniÃ¨res actus
Rangerâ€™s Path: National Park S...
Corsairs - La Bataille des CaraÃ...
DÃ©couvrez la nouvelle bande-ann...
MIO: Memories in Orbit s'offre u...
PubliÃ© le Jeudi 15 janvier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
Quelques bons petits trucsComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 20 janvier.
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Resident Evil Village | PS5, PS4
- Like A Dragon: Infinite Wealth | PS5, PS4
- Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4
- A Quiet Place: The Road Ahead | PS5
- Darkest Dungeon II | PS5, PS4
- The Exit 8 | PS5, PS4
- Art of Rally | PS5, PS4
- A Little to the Left | PS5, PS4
- Ridge Racer | PS5, PS4
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Avatar: Frontiers of Pandora â€“ D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Reanimal est en prÃ©commande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on rÃ©compense les meilleurs jeux de l'annÃ©e !
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Resident Evil Requiem : une nouvelle vidÃ©o de gameplay
- Marathon, le nouveau shoot signÃ© Bungie, en vidÃ©o
- Aloft : 1 an d'early access et une grosse mise Ã jour
- HumanitZ : le survival sort de l'accÃ¨s anticipÃ© le 6 fÃ©vrier
- Farming Camp : un nouveau jeu dÃ©voilÃ© en vidÃ©o
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD