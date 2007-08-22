Rangerâ€™s Path: National Park Simulator sortira le 10 mars

PubliÃ© le Jeudi 15 janvier 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini

Juste avant le printemps

Toujours avec votre petit chapeau à la con, aidez les animaux, protégez la forêt, bref, occupez-vous du parc national du Faremont.Le jeu est prévu sur PC. Il vient d'être annoncé pour le 10 mars prochain.Vous incarnez un garde forestier, qui doit gérer l'ouverture de sentiers, les réparations d'infrastructures comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets laissés par les promeneurs, leur indiquer leur chemin, les empêcher de camper n'importe où...On a eu la confirmation, toutefois, qu'il n'y aura pas de mini-jeu de création de mouffles en peau de castor.