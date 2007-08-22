- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos

Publié le Mercredi 24 décembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ballec'

*Non, ça n'a pas été annoncé, oui, c'est une connerie, mais hé, vous ne trouvez pas que c'est crédible ?

Chris Evans est de retour dans la peau de Steve "Captain America" Rogers dans ce premier trailer de Avengers: Doomsday aux relents de "3 hommes et un couffin"... On aurait presque envie de l'entendre chanter Frère Jacques avec Iron Man et Hulk...Le film est annoncé pour le 18 décembre 2026.On devrait y retrouver Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant‑Man) et Tom Hiddleston (Loki). Donc, ça nous fera deux Captain America.Donald Trump devrait avoir un rôle dans le film, sans doute le chef des Super-héros.*Robert Downey Jr devrait revenir chez Marvel, mais pas en Iron Man... Il devrait incarner le Docteur Fatalis (Doctor Doom en v.o.), donc le gros méchant du film.Enfin bon. Il va encore s'agit d'un triturage à la con du multivers version Marvel, que seule une poignée de fans vont comprendre, forcément surkiffer, mais aussi critiquer parce que ça leur donne l'impression d'être des superfans incollables. Quant au commun des mortels, il ira le voir comme d'habitude. Il trouvera ça décevant comme d'habitude. Il jurera de ne plus aller voir un Marvel au cinéma comme d'habitude. Avant d'aller voir Avengers : Secret Wars en 2027. Comme d'habitude.Pour info, le 18 décembre, moi, je ne pourrai pas aller le voir. C'est vraiment dommage, mais j'ai examen d'aquaponey.