PubliÃ© le Mardi 17 fÃ©vrier 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Darkhaven, un nouveau Diablo ?
Oh oui oh oui oh ouiNouveau hack'n slash, Darkhaven est développé par Moonbeast Productions, un jeune studio dans lequel on retrouve... plusieurs développeurs de Diablo et Diablo II... excusez du peu.
Il n'a pas encore de date de sortie, mais on se dit qu'on va le suivre de près quand même.
Au menu, un monde Fantasy en ruines, des monstres par centaines, et vous, un sruvivant, qui devez traverser le monde à la recherche de richesses et, aussi, d'objets légendaires.
Les décors sont destructibles, les niveaux générés aléatoirement, et vous pourrez jouer en solo ou en coop, sachant que certaines zones sont réservées au PvP.
L'orientation du personnage se fera non pas par classe, mais par équipement, apparemment.
On a hâte d'en voir plus. Le jeu sortira sur PC, sur Steam.
