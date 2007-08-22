- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

Publié le Lundi 16 février 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air chouette

C'est Tarsier Studios, à qui l'on doit les jeux Little Nightmares I et II, qui est responsable de ce nouveau jeu d'aventure-horreur, baptisé Reanimal.Il est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, PC, PS5 et Xbox Series.Edité par THQ Nordic, il vous plonge dans l'histoire d'un frère et sa soeur, qui vont affronter les horreurs qui pullulent sur une île étrange, dans le but d'aller sauver leurs amis disparus.Le jeu est jouable en coop et base d'ailleurs son gameplay sur le jeu à deux.