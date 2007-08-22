Dernières actus
Life Below : le city-builder sou...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
Il y en a encoreOn vous a annoncé il y a quelques jours que Freestyle Football 2 lancera sa bêta fermée le 30 janvier prochain. Elle sera disponible jusqu'au 2 février. Pour vous y inscrire, il suffit d'aller vous inscrire sur le site officiel du jeu.
Et il ne faut pas hésiter, puisque les développeurs annoncent qu'ils ont encore des codes pour le jeu. Vous pouvez donc demander d'y participer, vous aurez toutes les chances d'être sélectionnés.
Signé du studio coréen Joycity, Freestyle Football 2 est un jeu de foot qui vous entraîne dans l'univers du foot de rue. Même s'il se déroule dans un stade (plus petit qu'un vrai terrain de foot) dans le jeu, il s'agit d'un foot spectaculaire, acrobatique et plus orienté "WTF" que réaliste.
Le jeu est prévu sur PS5 et Xbox Series.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
Dernières Vidéos
- The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce
- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti
- Code Vein II : découvrez le créateur de personnage
- Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfière
- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussé à février
- Underchoixe : gérez un abri anti-atomique
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD