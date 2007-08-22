Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Il y en a encore

On vous a annoncé il y a quelques jours que Freestyle Football 2 lancera sa bêta fermée le 30 janvier prochain. Elle sera disponible jusqu'au 2 février. Pour vous y inscrire, il suffit d'aller vous inscrire sur le site officiel du jeu.

Et il ne faut pas hésiter, puisque les développeurs annoncent qu'ils ont encore des codes pour le jeu. Vous pouvez donc demander d'y participer, vous aurez toutes les chances d'être sélectionnés.

Signé du studio coréen Joycity, Freestyle Football 2 est un jeu de foot qui vous entraîne dans l'univers du foot de rue. Même s'il se déroule dans un stade (plus petit qu'un vrai terrain de foot) dans le jeu, il s'agit d'un foot spectaculaire, acrobatique et plus orienté "WTF" que réaliste.

Le jeu est prévu sur PS5 et Xbox Series.

 

 
