Publié le Dimanche 25 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Amour et bonté, charité et bienveillanceVous me fatiguez. Mais vraiment.
Alors que personnellement, je ne suis qu’amour et bonté, charité et bienveillance. Et…
Et ça m’énerve parce que quand je dis ça, mes interlocuteurs se mettent systématiquement à ricaner pour se moquer. Soi-disant que « amour », « bonté », « charité » et « bienveillance » ne sont pas les premiers mots qui viennent à l’esprit quand on pense à moi.
Pourtant, merde, je fais ce que je peux pour améliorer le monde au jour le jour. Je donne de ma personne pour rendre le quotidien plus agréable, plus supportable pour toutes et tous.
Vous ne vous rendez pas compte, putain de merde, au fil des éditos, que je suis une sorte de Jésus des temps modernes, qui se bat jour après jour pour la tolérance et le bien-vivre ensemble ? Que je suis un phare dans la nuit ? Une main tendue dans un quotidien toujours plus difficile à supporter ?
Tenez, pas plus tard que jeudi dernier… Je marchais dans la rue et voilà que débarque, sur le trottoir, un type en trottinette électrique avec des écouteurs dans les oreilles. Je lui fais signe et l’arrête pour lui dire « pardon, faites attention, vous roulez sur le trottoir avec des écouteurs et c’est interd… ». Je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase que je me suis fait envoyer chier et traiter de tous les noms, avant que le désagréable monsieur ne reprenne sa route…
A la base, je voulais juste le prévenir qu’au bout de la rue, une patrouille de Police arrêtait vélos et trottinettes en infraction.
Bah, tant pis pour lui.
A peine avais-je fait quelques pas de plus que j’ai, parce que je suis quelqu’un qui persévère, arrêté une jeune fille, elle aussi en trottinette électrique sur le trottoir, elle aussi avec un casque sur la tête. Déjà, elle a eu peur. Alors que je vous rappelle que je ne suis qu’amour et bonté, charité et bienveillance. Et elle aussi a réagi avec agressivité en lançant un « et alors ? T’es de la Police ? ».
Oh putain. Ça m’énerve cette réflexion. Ça me donne envie de balancer une grande baffe dans la gueule. Sachez que si un jour vous avez déjà prononcé cette phrase, vous n’êtes qu’une petite merde. Depuis quand la Police est la seule autorisée à s’adresser aux crétins et aux malpolis, hein ? Hein ? HEIN ? Bordel de Dieu. Nan j’suis pas de la Police et heureusement pour toi, sale petite connasse, sinon j’aurais déjà fait une bavure.
Mais bon. Je me suis retenu malgré la main qui me démangeait. Aussi parce que j’avais des gants, que ça aurait allégé la force de la mandale, et qu’elle méritait une salade de phalanges au naturel. Donc j’ai simplement répondu « Non, je ne suis pas de la Police mais elle est au bout de la rue et elle verbalise tous les vélos et les trottinettes qui sont en infraction. Je voulais juste vous prévenir gentiment. Ça va ? Vous êtes calmée ? On dit merci et on se sent bien conne, là ? ».
Elle a bredouillé un « pardon » et un « merci » puis est repartie. Sur la route. Sans écouteur. En se sentant bien conne.
Les gens sont d’une agressivité, ça devient fatiguant. Alors que, encore une fois, moi je ne suis qu’amour et bonté, charité et bienveillance, et que je veux juste aider mon prochain. Même si mon prochain, franchement, mérite qu’on lui refasse les gencives.
Mais tant pis. Je continuerai. Parce que je suis un soleil. Je suis là pour vous réchauffer. Soit le cœur, soit la mâchoire. C’est au choix.
Smiley Bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
