Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

Publié le Jeudi 26 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Réservez votre soirée

Marathon, le prochain jeu de Bungie (Halo, Destiny...) a lancé son Server Slam. Une session ouverte à tous pour tester les serveurs du jeu.Il débute aujourd'hui à 19h et durera jusqu'au 2 mars à 19h. C'est gratuit, allez-y.Le jeu, lui, sortira sur PC, via Steam, PS5 et Xbox Series le 5 mars prochain.On vous rappelle qu'il s'agit d'un shoot multijoueur par équipe qui se déroule en l'an 2472, sur la colonie abandonnée de Tau Ceti IV, dont les habitants ont disparu sans laisser de trace. Des factions rivales s'affrontent pour en récupérer les ressources.Sources de richesses, ces ressources sont toutefois protégées par des équipes de sécurité ennemies. Vous incarnez un coureur : un combattant qui utilise des corps biosynthétiques pour combattre. Vous pourrez choisir votre coureur, les implants cybernétiques qui l'équipent, ses armes...Le jeu sera cross-play et cross-save.