Publié le Mercredi 25 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
Chauve qui peutLe physique, un peu, le caractère, surtout, les vêtements, pas vraiment mais pourquoi pas... j'ai toujours eu une affinité toute particulière avec Kratos, le héros de la saga God of War.
Et ce qui est plaisant, c'est que quand on lance un jeu God of War, on sait que l'on ne va pas être déçu. C'est toujours du bon. On passe un chouette moment, comme un retour à une violence primale, jamais gratuite, toujours épique.
Bref, God of War fait partie de ces sagas qui comptent, qui marquent et qui s'inscrivent comme des incontournables dans l'Histoire du jeu vidéo.
Pourtant, parfois, même les meilleurs ont un coup de mou; Et on pourra dire aujourd'hui que tous les épisodes de God of War sont bons... sauf....
