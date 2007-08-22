- Pompeii: The Legacy, le city builder arrive en version complète le 6 avril

Publié le Mercredi 25 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vir prudens non contra ventum mingit

Prévu sur PC, sur Steam, Gog, Epic Games et j'en passe, Pompeii: The Legacy est un city builder développé par Siscia Games.Il est sorti en septembre dernier en accès anticipé. Il est annoncé en version finale le 6 avril prochain.Comme son nom l'indique, le jeu vous emmène à Pompei. 20 ans se sont écoulés depuis l'éruption qui a détruit toute la ville. Vous êtes chargé de la reconstruire. Durant une campagne s'étalant sur 200 ans, vous devez la développer, faire en sorte que vos habitant prospèrent...Construction de quartiers résidentiels, de monuments, de commodités, de sécurité... commerce avec les cités voisines...Il faudra aussi faire face à des castastrophes : éruptions volcaniques, séismes, incendies, essaims de sauterelles ou épidémies...Bref, un city Builder classique, avec des gens en robe et en sandalettes.