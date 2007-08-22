Dernières actus
Publié le Mardi 24 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Resterez-vous de glace ?Cocorico oblige, quand on nous parle de jeu français, on tend l'oreille un peu plus que pour les autres studios... Et quand on prononce le nom "Don' Nod", on tend même la deuxième oreille...
Il faut dire qu'entre les Life is Strange et le récent, mais vraiment chouette Banishers Ghosts of New Eden, que nous avions particulièrement apprécié et dont on attend la suite de pied ferme, le studio a de quoi titiller l'intérêt...
Bref, nous avons pris en main pour une petite heure, leur nouveau jeu Aphelion.
Il est attendu pour ce printemps. Même si le printemps, c'est vague. Et ça peut être loin aussi.
On vous livre notre premier aperçu sur le titre :
