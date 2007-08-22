SpaceCraft, un nouveau jeu d'exploration et colonisaton spatiale

Dernières actus
Parce que les aliens n'ont pas encore compris que chez eux, c'est chez nousDéveloppé par le studio bordelais Shiro Games, Spacecraft sort prochainement en accès anticipé, sur PC, sur Steam. Ce devrait être pour ce printemps, si tout va bien. Notez qu'une démo est disponible.
Le jeu vous envoie en 2350, alors que l'exploration spatiale a mis à jour une technologie oubliée. Réactivée, elle a quasiment anéanti l'humanité qui a trouvé refuge dans une autre galaxie, fuyant par un portail caché.
Il est désormais l'heure d'explorer cette nouvelle galaxie et de la coloniser, dans l'espoir de faire revivre l'humanité.
Vous êtes en charge de cette exploration. De planète en planète, vous cherchez de nouvelles ressources pour les exploiter, vous développer et améliorez vos propres vaisseaux spatiaux en fonction de ces découvertes (vous pourrez même récupérer les plans de construction de vaisseaux proposés par d'autres joueurs, histoire de gagner du temps, ou encore proposer les vôtres à la vente....
Mais attention, dans l'espace, factions ennemis et pirates se tapissent dans l'ombre, prêts à fondre sur vous... et Dieu sait s'il y a plein d'ombre, dans l'espace...
Un jeu particulièrement ambitieux, à découvrir en vidéo.
