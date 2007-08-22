(TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)

DerniÃ¨res actus

The Super Mario Galaxy Movie s'o...

The 18th Attic : le jeu d'horreu...

Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ...

Inky Blinky Bob : monstres, horr...

Norse: Oath of Blood, le jeu tac...

 

PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã  12:00:00 par Cedric Gasperini

 

(TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)

Moi mio

Au milieu des gros blockbusters qui trustent l'attention des joueurs, sortent d'innombrables petits jeux indépendants. Et parmi eux, quelques-uns méritent vraiment le coup d'oeil. 

C'est le cas de Mio Memories in Orbit. Plus qu'un coup d'oeil, d'ailleurs, il mérite qu'on y mette les deux yeux. Un premier parce que c'est une création française, d'un tout petit - mais très talentueux - studio. Et le second oeil parce que le jeu est bon.

Si vous êtes borgne, tant pis pour vous.

Vraiment sympa, pas très cher, Mio est une belle surprise en ce début d'année.

 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- Quarantine Zone: The Last Check est sorti

- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)

- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil

- Greenland Migration sort mercredi au cinÃ©ma

- Les films incontournables de 2026

- The Drifter : le point'n click en pixel art dÃ©sormais en franÃ§ais

DerniÃ¨res VidÃ©os

- The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce

- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti

- Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ©ateur de personnage

- Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfiÃ¨re

- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussÃ© Ã  fÃ©vrier

- Underchoixe : gÃ©rez un abri anti-atomique

- Freestyle Football 2 : des codes pour la bÃªta PS5 et Xbox Series

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55272-test-mio-memories-in-orbit-pc-xbox-playstation-nintendo-switch