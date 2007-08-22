DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
Moi mioAu milieu des gros blockbusters qui trustent l'attention des joueurs, sortent d'innombrables petits jeux indépendants. Et parmi eux, quelques-uns méritent vraiment le coup d'oeil.
C'est le cas de Mio Memories in Orbit. Plus qu'un coup d'oeil, d'ailleurs, il mérite qu'on y mette les deux yeux. Un premier parce que c'est une création française, d'un tout petit - mais très talentueux - studio. Et le second oeil parce que le jeu est bon.
Si vous êtes borgne, tant pis pour vous.
Vraiment sympa, pas très cher, Mio est une belle surprise en ce début d'année.
