Publié le Lundi 26 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Code Vein II : découvrez le créateur de personnage
On peut créer quelqu'un de moche ?Code Vein II, suite du premier opus bien entendu, est un action-RPG signé Bandai Namco Studios. Il sort dans 4 jours sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.
En attendant, vous pouvez d'ores et déjà vous essayer à la création de personnage, puisque l'éditeur est disponible. Vous pourrez garder votre création pour le jeu complet.
Pour rappel, Code Vein II vous plonge dans un monde post-apocalyptique où une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires. Face à cela, les derniers survivants humains luttent pour leur survie.
Vous allez incarner un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à cette extinction.
